محادثات بين وزير الامن الايراني ومستشار الامن الوطني العراقي

وفي اللقاء اكد الجانبان اهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتباحثا حول الاوضاع الامنية والسياسية على المستويين الاقليمي والدولي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

التقى وزير الامن الايراني محمود علوي في بغداد مساء الاربعاء مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي.

وقدم علوي في هذا اللقاء بالنيابة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية التعازي والمواساة للحكومة والشعب العراقي بضحايا كارثة الحريق في مستشفى "الامام الحسين (ع)" في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وفي اللقاء اكد الجانبان اهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتباحثا حول الاوضاع الامنية والسياسية على المستويين الاقليمي والدولي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان وزير الامن الايراني قد وصل الى بغداد الاربعاء لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان الوزير علوي قد التقى قبل ذلك رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح.