مجمع تشخيص مصلحة النظام يعقد اجتماعا خاصا للبحث في حل مشاكل المواطنين المعيشية

سنعقد ان شاء الله تعالى اجتماعا خاصا في مجمع تشخيص مصلحة النظام لبحث ودراسة وجمع مقترحات الاعضاء المحترمين حول المساعدة بمعالجة مشاكل المواطنين المعيشية خاصة البرامج العاجلة وسنقدم نتيجة النقاشات في تقرير الى سماحة قائد الثورة الاسلامية.

اعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المجمع سيعقد اجتماعا خاصا للبحث في السبل الكفيلة بحل مشاكل المواطنين المعيشية ليرفع من ثم تقريرا حول حصيلة النقاشات الى سماحة قائد الثورة.

وكتب آية الله صادق آملي لاريجاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سنعقد ان شاء الله تعالى اجتماعا خاصا في مجمع تشخيص مصلحة النظام لبحث ودراسة وجمع مقترحات الاعضاء المحترمين حول المساعدة بمعالجة مشاكل المواطنين المعيشية خاصة البرامج العاجلة وسنقدم نتيجة النقاشات في تقرير الى سماحة قائد الثورة الاسلامية.