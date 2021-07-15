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العراق وإيران يبحثان تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المنطقة

"أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، ودعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة".
رمز الخبر: ۵۴۲۹۵
تأريخ النشر: 15 July 2021

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع وزير الأمن الإيراني، تطوير العلاقات الثنائية من أجل خدمة المصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة.

واستقبل الرئيس برهم صالح يوم الثلاثاء ، في قصر السلام ببغداد، وزير الأمن الإيراني محمود علوي، حيث قدم الأخير تعازي القيادة الإيرانية إلى الشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار".

وجرى خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأهميّتها للشعبين الصديقين، وتطويرها في مختلف الصعد من أجل خدمة المصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة".

وأكد صالح، على "عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، مشيراً إلى أن العراق المقتدر والآمن والمستقر ذا السيادة وبعلاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإسلامي يُمثل عاملَ استقرارٍ ومركزاً لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويعزز السلم والأمن الإقليمي، مشيداً بمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للعراق لاسيما في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة عصابات داعش".

من جانبه، أكّد علوي "أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، ودعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة".

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