المؤتمر الدولي لحماية انتفاضة فلسطين: خيانة ابوظبي لفلسطين تهدد امن المنطقة واستقرارها

ان اشد الاضرار ستتوجه الى ابوظبي والمنامة جراء هذه الخطوة بالنظر لنهج تل ابيب القائم على زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة.

نددت الامانة العامة للمؤتمر الدولي لحماية انتفاضة فلسطين بتطبيع ابوظبي العلاقات مع الكيان الصهيوني وعدّته خيانة لفلسطين وتهديدا لامن المنطقة واستقرارها.

وأدانت الامانة العامة للمؤتمر الدولي لحماية الانتفاضة الفلسطينية بشدة افتتاح سفارة ابوظبي سفارة لدى الكيان الصهيوني المصطنع والقاتل للاطفال.

ووصفت هذه الخطوة بمثابة خيانة قامت بها ابوظبي للشعب الفلسطيني واهدافه وتتعارض مع اجماع البلدان الاسلامية والعربية في اقامة علاقات صداقة مع اعداء الاسلام والمسلمين.

واضافت: لاشك ان هذه الخيانة لن تدعم ايجاد حل لازمة فلسطين والسلام والامن في المنطقة بل تشكل تهديدا للامن والسلام في الخليج الفارسي بالنظر لخبث الصهاينة ونواياهم المشؤومة.

وتابعت: ان اشد الاضرار ستتوجه الى ابوظبي والمنامة جراء هذه الخطوة بالنظر لنهج تل ابيب القائم على زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة.