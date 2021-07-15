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واخيرا امريکا اضطرت أن تتراجع مقابل مقاومة الشعب الإيراني ..

وزير خارجية أمريكا يوقع قرارا بإلغاء تجميد أموال إيرانية في دولتين

وأضاف المتحدث ”الإعفاء لا يسمح بتحويل أي أموال إلى إيران، لكنه سيجعل الشركات اليابانية والكورية بأكملها تصدر سلعا وخدمات لم تكن خاضعة للعقوبات قبل تشديدها في عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب“.
رمز الخبر: ۵۴۲۹۰
تأريخ النشر: 15 July 2021

أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، أنها سوف تتخلى عن العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة، حتى تتمكن طهران من الوصول إلى أموال مجمدة في كوريا الجنوبية واليابان.

وقال موقع "فري بيكون" في تقرير له إن ”قرار التخلي عن العقوبات، الذي وقعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يسمح بالإفراج عن الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في اليابان وكوريا الجنوبية، لاستخدامها في سداد مبالغ مستحقة لمصدرين إلى إيران من الدولتين".

وأشار التقرير إلى أن تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على تعاملات طهران في مجال تجارة النفط ”يأتي أيضا في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من الانتهاء من اتفاق يقضي بالعودة مجددا إلى ”الاتفاق النووي“ الذي مِن شأنه تخفيف العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة“.

ونقل التقرير عن ريتشارد غولدبرغ، المدير السابق لمكافحة أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في عهد الرئيس دونالد ترامب، قوله ”الإعفاء سيخفف الضغط على الاقتصاد الإيراني ، ويمنح السلطات في طهران إمكانية الوصول إلى الأموال التي تشتد الحاجة إليها.. هذه خطة إنقاذ واضحة وبسيطة“.

بيان الخارجية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ”وقع على الإعفاء من العقوبات المتعلقة بعائدات النفط الإيراني؛ من أجل منح اليابان وكوريا الجنوبية _وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة_ مهلة 90 يوما لإتمام المعاملات مع طهران.

وأضاف المتحدث ”الإعفاء لا يسمح بتحويل أي أموال إلى إيران، لكنه سيجعل الشركات اليابانية والكورية بأكملها تصدر سلعا وخدمات لم تكن خاضعة للعقوبات قبل تشديدها في عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب“.

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