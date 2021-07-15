ايران تؤكد على ضرورة منع نشوب حرب أهلية في افغانستان

كما أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني، على ضرورة حل الأزمة الراهنة في أفغانستان بالطرق السلمية ومنع نشوب حرب أهلية في هذا البلد.

أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون افغانستان محمد ابراهيم طاهريان فرد، على ضرورة منع نشوب حرب أهلية في هذا البلد.

بحث الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون أفغانستان محمد ابراهيم طاهريان فرد، يوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي، آخر التطورات الأمنية والاوضاع الراهنة في أفغانستان.

وناقش الجانبان في هذه الاتصال الهاتفي، آخر مستجدات محادثات السلام بين الأطراف المتصارعة في أفغانستان.

كما أكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني، على ضرورة حل الأزمة الراهنة في أفغانستان بالطرق السلمية ومنع نشوب حرب أهلية في هذا البلد.