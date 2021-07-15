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روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمائة لو اقتضت الحاجة

واكد ان كل هذه الامور تحققت بفضل صمود ودعم الشعب وقال: ان المفاوضات تقدمت الى الامام بتوجيهات سماحة قائد الثورة.
رمز الخبر: ۵۴۲۸۸
تأريخ النشر: 15 July 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و 60 بالمائة وبامكانها ايضا التخصيب بنسبة 90 بالمائة لو اصبح مفاعلنا بحاجة الى ذلك.

وقال الرئيس روحاني في تصريحه يوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومة: انه وبعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الحادية عشرة (ولاية روحاني الاولى) لالغاء الحظر وضمان حقوق الشعب الايراني فقد توصلنا الى اتفاق (الاتفاق النووي) في 14 تموز/يوليو ولهذا السبب فقد اطلقنا اسم الحوار والتعاطي البناء على هذا اليوم.

واضاف: ان احد الاهداف المهمة جدا للحكومتين الحادية عشرة (السابقة) والثانية عشرة (الحالية) هو ضمان حقوق الشعب في قضايا التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد والانشطة الاقتصادية والانتاجية.

واشار الى توقيع الاتفاق النووي عام 2015 اثر المفاوضات التي جرت مع القوى الكبرى واضاف: انه بالامكان عن طريق الحوار والتعاطي البناء حل وتسوية القضايا المعقدة والمهمة بين بلادنا والقوى الكبرى والمنظمات الدولية.

واعتبر ان من نتائج الاتفاق النووي اخراج ايران من طائلة البند السابع لمنظمة الامم المتحدة والغاء القيود على بيع النفط والاعتراف بحق ايران في تخصيب اليورانيوم واضاف: في العامين 2016 و 2017 زاولت اجهزة الطرد المركزي نشاطها كما دارت عجلة الحياة للمواطنين واصبح التضخم احادي الرقم لفترة 3 اعوام بما لم يسبق له مثل في تاريخ البلاد.

واعتبر ان ما اردناه من وراء المفاوضات وصلنا اليه وقال: ان جذور المقاومة في الحرب الاقتصادية تعود الى الاتفاق المبرم عام 2015 (الاتفاق النووي) وان جميع الانفراجات الاخيرة تحققت في ظل المفاوضات.

واضاف: لم يكن احد يتصور بان تعود منشاة فردو للعمل او ان يبقى مفاعل اراك للماء الثقيل، اذ ان صناعتنا النووية استمرت بقوة وظهرت اكثر فاكثر خلال الاشهر الاخيرة.

وقال روحاني: ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و 60 بالمائة وبامكانها ايضا التخصيب بنسبة 90 بالمائة لو احتاج مفاعلنا ذلك.

واكد ان كل هذه الامور تحققت بفضل صمود ودعم الشعب وقال: ان المفاوضات تقدمت الى الامام بتوجيهات سماحة قائد الثورة.

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