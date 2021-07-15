رئيسي يعزي العراق حكومة وشعبا بضحايا حريق مستشفى الناصرية

وأكد رئيسي في بيانه، ان حادث الحريق المأساوي في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، والذي تسبب بوفاة عدد من المواطنين العراقيين الاعزاء واصابة آخرين، أثار ألمه وحزنه الشديد.

أعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية المنتخب، يوم الاربعاء، عن تعازيه الى الحكومة والشعب العراقي، بوفاة عدد من المواطنين العراقيين في حريق مستشفى الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق.

وفي بيان اصدره الاربعاء، أعرب آية الله ابراهيم رئيسي عن تعازيه الى العراق حكومة وشعبا بوفاة عدد من المواطنين العراقيين في حادث حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية.

وأكد رئيسي في بيانه، ان حادث الحريق المأساوي في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، والذي تسبب بوفاة عدد من المواطنين العراقيين الاعزاء واصابة آخرين، أثار ألمه وحزنه الشديد.

وقدم الرئيس الايراني المنتخب التعازي الى الحكومة العراقية والى الشعب العراقي الشقيق والصديق، سائلا الله تعالى ان يتغمد الضحايا برحمته وغفرانه، وان يمن على ذويهم بالصبر والاجر، وعلى المصابين بالشفاء العاجل.