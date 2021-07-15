مستشار الرئيس الفرنسي يبحث مع المسؤولين في بيروت تشكيل الحكومة

في إطار المتابعة الفرنسية للوضع الحكومي في بيروت، جال موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل على عدد من المسؤولين وزار في قصر بعبدا رئيس الجمهورية، ميشال عون الذي أكد لضيفه الفرنسي ان الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة آملاً أن يحمل لقاء اليوم مع الرئيس المكلف مؤشرات إيجابية.

وأعرب الرئيس عون عن تأييده المبادرة الفرنسية مؤكداً أن التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت مستمرة وأن لا غطاء سياسياً لأي مقصّر او مرتكب.

من جهته دوريل دعا للإسراع في تشكيل حكومةٍ جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي معلناً ان المؤتمر المزمع عقده بداية الشهر المقبل لدعم لبنان يدخل في إطار الحرص على الإستمرار في مساعدته.

الموفد الفرنسي زار عين التينة أيضًا، وعرض المستجدات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والوضع الحكومي والجهود المبذولة في هذا الاطار فرنسياً ولبنانياً.

كما زار الموفد الفرنسي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك باحثًا معه الملف الحكومي والتطورات اللبنانية.

وفي كلمينصو، التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الموفد الرئاسي الفرنسي حيث جرى عرض مختلف التطورات السياسية.

ومساء الثلاثاء بحث دوريل الملف اللبناني مع رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بعدما استهل زيارته بيروت بلقاء الرئيس المكلف سعد الحريري.

المصدر: قناة المنار.