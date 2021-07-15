السيسي استقبل الحريري وبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة ويعلن دعمه الكامل للمسار السياسي

اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري دعم مصر الكامل لمسار لبنان السياسي الهادف الى استعادة الاستقرار والتعامل مع التحديات الراهنة.

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة اليوم الاربعاء، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وتناول اللقاء بين الجانبين، وفق بيان لمكتب الحريري الاعلامي، اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي رحب بالحريري في مصر، مؤكدا دعم بلاده "الكامل للمسار السياسي للرئيس الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة، مع أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أية خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني."

من جانبه، أشاد الرئيس الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكدا "اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل".

كما أوضح المتحدث الرسمي أن "اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذلك تمت مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية".