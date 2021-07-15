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الحريري من بعبدا: قدمت للرئيس عون تشكيلة من 24 وزيرا والان جاء وقت الحقيقة

زار رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قصر بعبدا عصر اليوم الاربعاء والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعرض معه آخر المستجدات، لا سيما المتعلقة منها بملف تشكيل الحكومة.
رمز الخبر: ۵۴۲۸۳
تأريخ النشر: 15 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بعد الاجتماع قال الرئيس الحريري: "قدمت لفخامة رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية تضم 24 وزيرا من الاخصائيين بحسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري."

واضا في تصريح صحفي مقتضب "وبالنسبة لي فان هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جديا لوقف الانهيار وتمنيت جوابا من فخامة الرئيس غدا لكي يبنى على الشيء مقتضاه. لقد مرت تسعة اشهر على محاولات تشكيل الحكومة، والان جاء وقت الحقيقة وباذن الله غدا سنعرف".

​وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: " تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عصر اليوم، من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان تم الاتفاق عليها سابقاً. وطلب الرئيس الحريري من فخامة الرئيس جواباً عن هذه التشكيلة قبل ظهر غد الخميس."

وتابع البيان "وابلغ فخامة الرئيس الرئيس المكلف، ان التشكيلة المقترحة بالاسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب، ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه".

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