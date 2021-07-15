دول الخليج منقسمة وسط تحديات متزايدة الخط السفلي الأمامي

تقييم: يتحدث هذا الموجز عن علاقة الدول داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يقول أنه تم تشكيله في المقام الأول لمساعدة العراق في محاربة إيران الثورية، لناحية الانقسامات بخصوص الموقف من إيران والتوترات الحاصلة بين الدول نفسها خاصة الخلاف الأخير الذي حصل بين السعودية والامارات حول استراتيجية إنتاج النفط، مشيرًا إلى سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة استثمار عائدات النفط على المدى القريب في تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومبادرات التنويع الاقتصادي الأخرى. في حين تريد المملكة العربية السعودية، وبدرجة أقل الكويت، الحفاظ على السوق العالمية للنفط الخام من خلال الحفاظ على استقرار أسعار النفط الحالية نسبيًا. ويرى المقال أن مجموعة من التهديدات الصحية والأمنية والاقتصادية لدول الخليج ليس لها حل إلا أن تتوحّد لمواجهة هذه التحديات.

The Soufan Center

- بعد أربعين عامًا من تأسيس مجلس التعاون الخليجي، أصبحت الملكيات الست التي تشكل المجموعة أكثر انقسامًا من أي وقت مضى حول القضايا الرئيسية.

- يختلف قادة دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية مواجهة التهديد الإيراني - وهو نفس التهديد الذي دفع إلى التشكيل الأولي لمجلس التعاون الخليجي.

- يعد التعاون الدفاعي الأمريكي مع دول مجلس التعاون الخليجي أمرًا بالغ الأهمية لسياسة الولايات المتحدة في ضوء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتوسيع قدرات إيران.

- تواصل دول الخليج صراعها مع الاعتماد على صادرات الهيدروكربونات، وفيروس كورونا COVID-19، وتغير المناخ، ومبادرات المنافسين الأمريكيين، روسيا والصين.

ردًا على اندلاع الحرب الإيرانية العراقية في سبتمبر 1980، تم تشكيل مجلس التعاون الخليجي رسميًا في مايو 1981 من قبل ستة ممالك عربية في الخليج العربي: المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة)، قطر والبحرين وعمان. التحالف - الذي ركزت اتفاقياته تقليديًا على التعاون الأمني ​​أو الاقتصادي - تم تشكيله في المقام الأول لمساعدة العراق في محاربة إيران الثورية، وهي خصم معلن سعى إلى "تصدير" ثورته الإسلامية إلى الخليج والدول العربية الأخرى. منذ أربعين عامًا منذ إنشائها، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تركز على التهديد متعدد الجوانب من إيران، لكن الانقسامات داخل دول مجلس التعاون الخليجي حول أفضل السبل لمواجهة هذا التهديد - إلى جانب قضايا أخرى – قد اتسعت في السنوات الأخيرة. تعتقد ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين - أنه يجب على الولايات المتحدة مواصلة الضغط على العقوبات على إيران والتشكيك في نية إدارة بايدن الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف لعام 2015 الذي خرج منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.ولأن هؤلاء شككوا في عزم إدارة بايدن على مواجهة النفوذ الإقليمي لإيران، انخرطت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخرًا في محادثاتهما الخاصة مع طهران لتهدئة التوترات. على وجه الخصوص، سعت الدولتان الخليجيتان إلى حشد تعاون إيران لإنهاء الصراع في اليمن، حيث توقفت حملتهما ضد الحوثيين المدعومين من إيران مؤخرًا.

ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي - الكويت وقطر وعمان - انخرطت باستمرار مع إيران، مؤكدة أن الحوار أفضل من المواجهة، وبالتالي تدعم قرار إدارة بايدن بمحاولة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. على الرغم من خلافاتهم بشأن إيران، تحافظ جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست على علاقات دفاعية واسعة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك استضافة القوات والمعدات الأمريكية في بعض منشآتها العسكرية. يعد هذا الوصول والتعاون محوريًا لجهود الولايات المتحدة ليس فقط لردع العدوان الإيراني، ولكن أيضًا لمحاربة الجماعات الإرهابية في أفغانستان وأماكن أخرى في المنطقة بعد اكتمال الانسحاب من البلاد في أغسطس.

لأن التعاون الدفاعي مع دول مجلس التعاون الخليجي هو أحد أعمدة استراتيجيات السياسة الخارجية والجيش الأمريكي في المنطقة، لا يزال المسؤولون الأمريكيون قلقين بشأن التوترات التي لم يتم حلها بين دول الخليج. لم يتم حل الخلاف داخل دول مجلس التعاون الخليجي بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بشكل كامل على الرغم من اتفاقية العلا في يناير 2021 لإنهاء الحصار الذي دام أربع سنوات ضد قطر. في يونيو، أعادت السعودية سفيرها إلى الدوحة، لكن الإمارات والبحرين لم تحذو حذوها. لم تستأنف البحرين علاقات التجارة والسفر مع قطر بعد، وتعثرت جهود البلدين في يونيو ويوليو لعقد محادثات لحل قضاياهما الثنائية. كما يساور المسؤولين الأمريكيين مخاوف بشأن العلاقات الأمنية المتواضعة، ولكن المتنامية، بين دول الخليج والمنافسين الأمريكيين روسيا والصين. من أجل حشد الأنظمة المتقدمة اللازمة لمواجهة التهديدات الإيرانية، كانت الإمارات العربية المتحدة تحصل على طائرات بدون طيار مسلحة من الصين، وتفكر العديد من دول الخليج في شراء نظام الدفاع الجوي المتطور S-400 من روسيا. سعى المسؤولون الأمريكيون للحصول على تعهدات إماراتية بالحد من علاقاتها الدفاعية مع الصين كشرط للمضي قدمًا في بيع طائرة مقاتلة متطورة من طراز F-35 إلى الإمارات. في أواخر عام 2020، قامت البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي حين أن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لم تنضم إلى هذا الجهد (المعروف باسم "اتفاقيات إبراهيم")، فإن هذه الخطوة لم تضف بالضرورة إلى التوترات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مثل جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي. تحافظ الدول على بعض العلاقات مع إسرائيل.

في أوائل يوليو، ظهرت توترات جديدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، هذه المرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما تاريخيا أقرب حليفين خليجيين. أدى الخلاف بين الدولتين بشأن استراتيجية إنتاج النفط إلى إفشال جهود كبار منتجي النفط (ما يسمى بـ "أوبك +") لوضع أهداف إنتاجية جديدة. يعكس الانقسام في السياسة النفطية تحديات أوسع نطاقا تواجه دول الخليج تتجاوز التهديدات الأمنية طويلة الأمد. تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة استثمار عائدات النفط على المدى القريب في تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومبادرات التنويع الاقتصادي الأخرى. تريد المملكة العربية السعودية، وبدرجة أقل الكويت، الحفاظ على السوق العالمية للنفط الخام من خلال الحفاظ على استقرار أسعار النفط الحالية نسبيًا. إن التهديد الأطول أجلاً لصادرات النفط الخام الخليجية هو، جزئياً، نتيجة الاهتمام العالمي المتزايد بمكافحة تغير المناخ - وهو اتجاه يجعل من الصعب على دول الخليج العيش بشكل متزايد في أشهر الصيف. في الوقت نفسه، يواصل جائحة COVID-19 تعطيل اقتصادات بعض دول الخليج، لا سيما دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة، اللتين كانتا تعتمدان حتى وقت قريب على لقاحات صينية الصنع غير فعالة نسبيًا لتلقيح سكانها. لا توجد حلول متاحة على الفور لأي من التهديدات الأمنية أو الاقتصادية أو الصحية أو غيرها من التهديدات لدول الخليج، والوحدة التي تحتاجها الدول الست لمواجهة هذه التحديات لا تزال بعيدة المنال.