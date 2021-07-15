الجبهة الشعبية: ترسيم العلاقات مع الاحتلال هو خنجر مسموم في ظهر الفلسطينيين

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد الغول، ان افتتاح السفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات والعكس، هو ضرب لكل القيم الوطنية والقومية، وأيضًا إمعان في سياسة الخيانة التي تنتهجها دولة الإمارات في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف الغول في تصريح لوكالة تابناك ، إن ترسيم العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم حالة الرفض الشعبي والفلسطيني والعربي لهذه الخيانة وهذا التطبيع الذي تقوم بتمارسه دولة الإمارات هو خنجر مسموم وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وشعوب وأحرار العالم.

وكانت الإمارات قد افتتحت في وقت سابق اليوم الأربعاء، سفارتها في "تل أبيب"، بحضور رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ وسفير الإمارات لدى كيان الاحتلال محمد الخاجة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين على افتتاح كيان الاحتلال سفارة وقنصلية له في الإمارات.