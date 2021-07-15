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محلل سياسي: التوتر لم ينتهِ والاحتلال يمنع إدخال مواد البناء لاعادة الاعمار

رمز الخبر: ۵۴۲۷۲
تأريخ النشر: 14 July 2021

أكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن "الوضع في فلسطين عامة ليس جيدا حتى الان والتوتر لم ينتهِ".

وأكد في تصريح لوكالة تابناك للأخبار أن "فتح معبر كرم أبو سالم غدا لادخال بضائع سجلت اسرائيل عناوينها تذكرنا ببدايات الحصار عندما سمحت إسرائيل بإدخال عدد معين من المواد دون الانفتاح على مواد أخرى.

ولفت الى أنه "لا يزال هناك مفاوضات ومن المفروض أن يخفف الحصار بشكل أوسع وتبدأ عملية إعادة الاعمار التي لم تبدأ بعد وبالتالي نحن أمام خطوات أولية".

وأكد عوكل أن "الاحتلال يهدف الى مقايضة كل شيء خاصة في ما يتعلق بتبادل الاسرى والعودة الى مربع الهدوء مقابل الهدوء وهذا غير ممكن، وقد يحصل هذا الامر لايام او لاسابيع طالما أن السياسة الاسرائيلية في الضفة والقدس كما هي عليه الان فنحن لسنا امام حالة استقرار".

وأكد أن "المجتمع الدولي يغلق اذانه، وهو فقط يتدخل بين الوقت والاخر لتحسين الوضع الانساني.

ولفت الى أن "الحقوق الفلسطينية السياسية غير متحققة واذا استمر الاغلاق على استيراد مواد البناء فلن تتم عملية اعادة الاعمار.

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