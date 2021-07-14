اشتية يؤكد للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، هادي عمرو، في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال اشتيه في اللقاء الذي عُقد أمس بمقر الرئاسة في رام الله، "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس".

وأوضح أن إجراء الانتخابات "أمر ملح وحيوي" للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، و"بانتظار موافقة إسرائيلية لتمكيننا من إجرائها بالقدس لإعلان موعد جديد لإجرائها".

ودعا رئيس الوزراء إلى الإسراع بفتح القنصلية الأميركية في القدس واستعادة العلاقات الثنائية، وكذلك إعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونغرس الأميركي بخصوص القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد عمرو "حرص الإدارة الأميركية على تحقيق حياة أفضل للشعب الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية".