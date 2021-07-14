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السعودية..اكتمال الاستعدادات لاستقبال 60 ألف حاج في موسم استثنائي للعام الثاني على التوالي

أنهت السعودية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وفرضت حزمة من الإجراءات المشددة في محاولة منها لاحتواء جائحة كورونا.
رمز الخبر: ۵۴۲۶۶
تأريخ النشر: 14 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال عبد الهيبي، من شركة "رواحل" الحج: "تمت الموافقة على 60 ألف شخص فقط من أصل نصف مليون متقدم".

ولفت إلى أن الأولوية خلال موسم الحج "الاستثنائي" لهذا العام هو "حماية صحة الحجاج".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية قبل أسابيع، أنّ مناسك الحج في مكة المكرمة ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنّ أعمار الحجاج يجب أن تراوح بين 18 و65 عاما، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي العام الماضي، شارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في 2019، في موسم غير مسبوق من حيث طبيعة التنظيم والعدد خيّم عليه شبح فيروس كورونا المستمر في التفشي حول العالم حاصدا ملايين الوفيات.

وقام خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، بجولة إلى مخيم الحجاج للاضطلاع على الاستعدادات لموسم الحج.

وخلال هذا العام، سيتم استخدام بطاقة ذكية من قبل جميع الحجاج والعاملين، مما يسمح لهم بالوصول إلى الخدمات والمخيمات والفنادق ووسائل النقل.

وهي السنة الثانية على التوالي التي يُحرم فيها مئات آلاف المسلمين حول العالم من أداء الشعائر السنوية بسبب الجائحة. ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم.

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