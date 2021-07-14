لأول مرة منذ العدوان الاخير.. سلطات الاحتلال تسمح بعبور أصناف جديدة من السلع لغزة

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمرور أنواع مختلفة من السلع والبضائع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الأخير قبل نحو شهرين.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال مدير الاقتصاد الوطني في معبر كرم أبو سالم، أحمد مسلم، إن المعبر يشهد حركة نشطة للشاحنات المحملة بالبضائع، الواردة لغزة.

وأوضح مسلم أن الاحتلال سمح بدخول بضائع وسلع لم يسمح بعبورها منذ انتهاء العدوان، منها: ملابس مستوردة كانت عالقة وأخرى مستخدمة (بالة)، وأقمشة وخيطان، وأوراق طباعة A4.

وأضاف:؛ "كما سمح الاحتلال بعبور الأخشاب التي تستخدم في صناعة الموبيليا، والفحم، ومستلزمات النسيج، والأحذية، وبعض المصنوعات الورقية".

ولفت إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول كافة الأدوات الكهربائية، ومواد الإعمار، بما فيها الإسمنت، والحديد، والحصمة، والبويا.

وأشار مسلم إلى أن الاحتلال كان يسمح قبل انتهاء العدوان بدخول ما بين 600-700 شاحنة، لكن حاليًا يسمح بدخول ما بين 400-500.

وفي 13 نيسان/أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات وحشية للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوما وانتهت في 21 أيار/مايو الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وجوًا وبحرًا، عن استشهاد 261 فلسطينيًا، في حين أدت إلى إصابة أكثر من 2000 بجروح مختلفة.

في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 13 صهيونيًا على الأقل وإصابة المئات.