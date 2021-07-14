الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب ورئيس الكيان يعلق: خطوة مهمة للشرق الأوسط بأكمله

افتتحت الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في "تل أبيب"، بحضور رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وكالة تبناك الإخبارية_ قص سفير الإمارات لدى كيان الاحتلال محمد الخاجة، ورئيس الكيان الاسرائيلي شريط الافتتاح خلال مراسم تدشين السفارة.

وقال الخاجة، في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح، "هذه السفارة لن تكون فقط مقرا للدبلوماسيين، بل كأساس لمهمتنا، لبناء العلاقات بيننا وتعزيز الشراكة والحوار".

بدوره، قال رئيس الكيان الإسرائيلي في كلمته إن رؤية علم الإمارات في سماء تل أبيب "كان سيبدو وكأنه حلم بعيد المنال في الماضي، اليوم أصبح حقيقة واقعة".

وأضاف هرتسوغ، إن افتتاح السفارة خطوة مهمة للشرق الأوسط بأكمله، وليس فقط للعلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين على افتتاح إسرائيل سفارة وقنصلية لها في الإمارات.

ووقع كيان الاحتلال والإمارات اتفاقية تطبيع في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.