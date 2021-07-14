السفير الايراني في قطر يلتقي امين عام منتدى الدول المصدرة للغاز

وبدات اللجنة التنفيذية لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF اجتماعها الـ 39 اليوم الثلاثاء في الدوحة والذي يستمر يومين.

التقى السفير الايراني في قطر حميد رضا دهقاني بودة امين عام منتدى الدول المصدرة للغاز يوري سنتيرين، حيث جرى التاكيد على تعزيز التعاون وتجنب المنافسات الهدامة بين الدول الاعضاء.

وكتب دهقاني بودة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: خلال اللقاء مع السيد سنتيرين امين عام منتدى الدول المصدرة للغاز تم التاكيد على الفرصة التي يوفرها الغاز لتنمية الدول الاعضاء وتعزيز التعاون وتجنب المنافسات الهدامة بين الدول الاعضاء.

واضاف السفير الايراني: بوجود الغاز نفكر بالتنمية المستديمة وعالم اكثر نظافة لكننا ايضا لسنا غافلين عن عالم ما بعد الطاقات الاحفورية للاجيال القادمة.

وبدات اللجنة التنفيذية لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF اجتماعها الـ 39 اليوم الثلاثاء في الدوحة والذي يستمر يومين.

ويضم هذا المنتدى الذي تاسس عام 2008 ، 11 دولة وهي: ايران وروسيا وغينيا الاستوائية وقطر والامارات وفنزويلا ونيجيريا ومصر والجزائر وبوليفيا وترينيداد وتوباغو.