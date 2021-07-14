مترجم: الأردن الآن حليف للجمهورية الإسلامية الإيرانية

المصدر: BESA Center Perspectives Paper No. 2,095

الكاتب: الدكتور إيدي كوهين، متخصص في العلاقات العربية والصراع العربي الإسرائيلي

ملخص تنفيذي: توصل ملك الأردن على ما يبدو إلى استنتاج مفاده أن فتح الباب أمام النظام الشيعي المتطرف في إيران سينقذ بلاده من أزماتها العديدة. في حين أنه قد يخفف من حدة تلك الأزمات على المدى القصير، إلا أن هذا التحالف سينتهي على الأرجح بغرق الأردن في حالة من الهيمنة الإيرانية الكاملة، كما حصل في لبنان والعراق واليمن.



أصبح الآن رسمياً: الأردن متحالف مع إيران.

في 27 حزيران 2021، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد. وأعلن الثلاثة عن اتفاق للتعاون في نقل النفط العراقي عبر خطوط الأنابيب من العراق إلى الأردن إلى مصر، حيث سيتم تصديره إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ولأن دولة العراق "دمية" تحت سيطرة إيران، فإن هذا الاتفاق يمثل "خروج الملك عبد الله من الخزانة" مع الجمهورية الإسلامية. تصدير النفط العراقي عبر الأردن إلى أوروبا هو ببساطة تصدير النفط الذي تسيطر عليه إيران، والتي تحكم العراق من خلال شبكتها من الميليشيات الشيعية وتسيطر على موارد البلاد.

في اليوم التالي للإعلان، بدأت وسائل الإعلام الحكومية الأردنية في تعزيز التعاون المالي الكامل مع إيران. كان هذا صادمًا للجمهور الأردني مثلما كان إعلان الرئيس أنور السادات عن السلام مع إسرائيل للجمهور المصري قبل 40 عامًا.

وقال زيد النابلسي، عضو "المجلس الاستشاري للملك" والمعين حديثًا، لوسائل الإعلام: "السياحة الدينية الإيرانية ستبعث الحياة مرة أخرى في الأردن". تتحدث المواقع الإعلامية التي تسيطر عليها الحكومة الآن عن مليون سائح ديني إيراني متوقع. ومن المتوقع أن يأتوا إلى قرية الكرك الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوبي عمان لزيارة ضريح جعفر بن أبي طالب. بدأت الصحافة الأردنية والعربية الحديث عن اقتراح إيراني لبناء مطار في الكرك.

جعفر بن أبي طالب هو ابن عم النبي محمد الذي توفي في قتال الإمبراطورية البيزنطية في الكرك. ويعتبر ضريحه مقدساً لدى الشيعة. ولكن نظرًا لأن المذهب السني يعتبر عمومًا زيارة المقابر للعبادة عملًا من أعمال الكفر لله، فقد تم حظر هذه الممارسة وعادةً ما يتم إغلاق الضريح. على الرغم من ذلك، قام الملك عبد الله نفسه بزيارة الموقع للترويج لمثل هذه الزيارات وإضفاء الشرعية عليها.

ولم يتوقف عند هذا الحد، النظام الملكي يدعم الآن حملة لتعزيز العقيدة الشيعية نفسها. هذا النوع من التسلل الديني هو بالضبط ما فعلته إيران في كل من سوريا والعراق- في الواقع، هذه هي الطريقة التي بدأت بها إيران سعيها للسيطرة الكاملة على هذين البلدين.

موفق مهادين، صحفي أردني معروف بعلاقاته الوثيقة بالملك الهاشمي، ظهر على شاشة التلفزيون بعد ليلتين من زيارة الملك للضريح وقال: "ثمانون بالمائة من شيعة لبنان هم من الكرك". كررت مواقع إعلامية أردنية الادعاء بأن إيران تفكر في بناء مطار في الكرك، وعادت الأخبار القديمة إلى الظهور عن إيران التي يُزعم أنها وعدت بتزويد المملكة بالنفط المجاني لمدة 30 عامًا.

في 3 تموز، بث التلفزيون الأردني عرضًا ادعى فيه متحدثون مختلفون أنه من الآمن تمامًا استقبال الإيرانيين في الأردن كسائحين. جاء ذلك ردًا على التهديدات والتحذيرات التي أطلقها قادة الأغلبية الفلسطينية في البلاد وكذلك الأقلية البدوية. ووجه كلاهما رسائل إلى الملك في 1 تموز يحذانه فيها من السماح لإيران بدخول الأردن. في الظروف العادية، لن يجرؤ أي من الطرفين على انتقاد الملك، ناهيك عن إرسال تحذير له.

يعاني الأردن من ضائقة مالية شديدة بسبب فيروس كورونا، والفساد، وسوء الإدارة، ونقص الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه. ويعتقد الملك عبد الله أن فتح الباب أمام النظام الشيعي في إيران سينقذ بلاده من هذه الأزمات. لكن من المرجح أن يثبت هذا أنه سيف ذو حدين. لن يمر وقت طويل حتى يغرق الأردن في الظلام مثلما حدث في لبنان وسوريا والعراق واليمن. أما بالنسبة لإسرائيل، فعليها الآن أن تخشى جبهة شرقية تحت سيطرة شيعية راديكالية ترسل طائرات بدون طيار أو حتى تحفر أنفاقاً في الأراضي الإسرائيلية.