النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

متحدث القضاء الايراني: ادعاءات الغرب حول حقوق الانسان زائفة

سيتم إعداد هذه القائمة ومراجعتها، وسيتم تطبيق اشكال الرأفة القانونية على هؤلاء المحكومين الأمنيين، وكذلك المحكوم عليهم في مجال الإعلام والفنون المؤهلين في إطار الأنظمة والضوابط.
رمز الخبر: ۵۴۲۵۶
تأريخ النشر: 14 July 2021

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي ان تشدق الغرب وتبجحاته بالدفاع عن حقوق الانسان هي ادعاءات زائفة لا مصداقية لها.

في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الثلاثاء، وفي معرض رده على سؤال حول طلب البرلمان الاوروبي من الاتحاد الاوروبي فرض حظر على المسؤولين الايرانيين بذريعة انتهاك حقوق الانسان، قال اسماعيلي: للأسف نواجه اليوم في العالم الغربي ادعاء كاذبًا بحماية حقوق الإنسان، وشهدنا في هذه الأيام مجموعة من المنافقين الملطخة أيديهم بدماء آلاف شهداء الشعب الايراني، ومنهم رئيس المحكمة العليا ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والعديد من المواطنين في جميع مناحي الحياة، يعقدون مؤتمرا في عواصم أوروبية ، ويحضرها مسؤولو هذه الدول.

واضاف المتحدث بأسم القضاء الايراني: إذا كانوا (الغربيون) صادقين في مطالباتهم بحقوق الإنسان، فلماذا يدعمون هؤلاء الإرهابيين؟ نحن لا نعتبر مطالبة حماية حقوق الإنسان في الدول الغربية صادقة، وهذا اجراء مسيس تماما بدون سند قانوني، وهذه الإجراءات لا قيمة لها بالنسبة لبلادنا.

من جانب آخر اشار إسماعيلي الى ان الرئيس الجديد للسلطة القضائية محسني ايجئي اوعز باعداد قائمة جميع المدانين الأمنيين حسب نوع الجريمة ومقدار العقوبة وكذلك سلوكهم خلال فترة قضاء العقوبة ووضعهم الحالي، مضيفا: سيتم إعداد هذه القائمة ومراجعتها، وسيتم تطبيق اشكال الرأفة القانونية على هؤلاء المحكومين الأمنيين، وكذلك المحكوم عليهم في مجال الإعلام والفنون المؤهلين في إطار الأنظمة والضوابط.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اتفاق لبناني سوري على إنشاء معبر جديد على الحدود بين البلدين
مطالب صهيونية بزيادة الضغط عى لبنان واستثمار أزمته الإقتصادية
بينيت يبحث مع نائب رئيس غينيا الاستوائية نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة
الرئيس عون للموفد الفرنسي: الجهود قائمة لتشكيل حكومة جديدة
اشتية يؤكد للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية
السعودية..اكتمال الاستعدادات لاستقبال 60 ألف حاج في موسم استثنائي للعام الثاني على التوالي
لأول مرة منذ العدوان الاخير.. سلطات الاحتلال تسمح بعبور أصناف جديدة من السلع لغزة
قائد الجيش الايراني يتفقد الوحدات العسكرية على الحدود مع افغانستان
السفير البابوي من بعبدا: من دون حكومة لا يمكن التوصل الى حلول حقيقية لما يعانيه لبنان
الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب ورئيس الكيان يعلق: خطوة مهمة للشرق الأوسط بأكمله
على اميركا مغادرة المنطقة قبل فوات الاوان
إصابة جندي إسرائيلي جرّاء إطلاق نار شمالي القدس المحتلة
السفير الايراني في قطر يلتقي امين عام منتدى الدول المصدرة للغاز
مترجم: الأردن الآن حليف للجمهورية الإسلامية الإيرانية
السعودية.. محمد بن نايف قد يموت في أية لحظة داخل السجن
الاحتلال الأميركي للاقتصاد اللبناني
أردوغان في اتصال مع نظيره الصهيوني: العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون
50 ضحية وعشرات الجرحى في حريق مركز لمصابي كورونا بالناصرية والحكومة تعلن الحداد العام
سوريا.. وفد أمريكي يزور الرقة بعد سنتين من الانسحاب
المهدي: الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية سيكون مفتاح عمل استراتيجي
المقاومة الفلسطينية لديها صواريخ لم يكشف عنها بعد وأفشلت عمل القبة الحديدية
القائم بالاعمال الايراني يجري مباحثات مع السفير الايطالي في ابوظبي
يجب رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر يمكن التأكد من صدقيته
الرئيس الكوبي: واشنطن تسعى إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية في بلادنا
"المقاومة العراقية" تعلن "حرباً مفتوحة" ضد الاميركيين: لا هدنة جديدة
وزير الدفاع اليمني : القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضا إذا استمروا في غيهم
المبعوث السویدی الى الیمن یلتقی خاجی فی طهران
ظريف: مفاوضات فيينا اقتربت من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الاميركي
عصائب اهل الحق: أمريكا تفتعل الفوضى لزج العراق في صراعات خارجية وداخلية
الصحة اليمنية: استمرار الحصار الأمريكي يتسبب بكارثة صحية