تالق طفل إيراني في أولمبياد الفن الأمريكي

وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية هذه تحت عنوان "الفن والرياضة" في عام 2020 وتم إرسال 15 اثرا إلى هذه المسابقات من قبل مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في ايران.

فاز الطفل الايراني علي غلامي بجائزة اولمبياد الفن في نسخته السادسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدير العام للتنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في خوزستان وحید کیاني، ان الطفل الايراني علي غلامي ((12 عامًا) من مدينة أغاجاري الواقعة بمحافظة خوزستان ( جنوب البلاد) حصد جائزة اولمبياد الفن.

وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية هذه تحت عنوان "الفن والرياضة" في عام 2020 وتم إرسال 15 اثرا إلى هذه المسابقات من قبل مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في ايران.

كما فاز راستين جافري (8 أعوام) وهستي عابدي (9 أعوام) و سوکل فتاحي وحسنى اسكندري ( 9اعوام) ، بجوائز اولمبياد الفن السادس التابع لمؤسسة واشنطن الدولية لفنون الأطفال.