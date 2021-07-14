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الحرس الثوري يحبط محاولة تسلل لعناصر معادية للثورة شمال غرب البلاد

ان عناصر الخلية لاذوا بالفرار من المنطقة بعد ان فتحت قوات مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" نيرانها عليهم في الوقت المناسب واشتبكت معهم.
رمز الخبر: ۵۴۲۴۸
تأريخ النشر: 14 July 2021

اعلن مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع لحرس الثورة الاسلامية عن احباط محاولة تسلل الى داخل البلاد قام بها عناصر معادية للثورة عند حدود مدينة اشنوية جنوب محافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

ویذکر أن العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" للحرس الثوري في محافظة آذربيجان الغربية صرحت في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء: في مساء الاثنين (12 تموز/ يوليو) حاولت خلية من العناصر المعادية للثورة التسلل الى داخل البلاد في المنطقة الحدودية لمدينة اشنوية الا انهم فشلوا في ظل يقظة قوات هذا المقر.

واضاف البيان: ان عناصر الخلية لاذوا بالفرار من المنطقة بعد ان فتحت قوات مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" نيرانها عليهم في الوقت المناسب واشتبكت معهم.

وتقع مدينة اشنوية جنوب محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران على امتداد الحدود مع تركيا والعراق.

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