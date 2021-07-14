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الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وصون المال العام

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا للحكومة بشأن قطاع الأعمال.
رمز الخبر: ۵۴۲۴۰
تأريخ النشر: 13 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اجتمع السيسي، امس الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فقد وجّه السيسي بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.

واطلع الرئيس المصري في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

وتتولى وزارة قطاع الأعمال إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء، بحسب موقع الوزارة.

وتختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها

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الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وصون المال العام
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