وقفة أمام مقر الصليب الأحمر احتجاجا على استمرار اعتقال مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي

نظمت وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة بالضفة الغربية، احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة (60 عاماً).

وكالة تبناك الإخبارية_ دعت عائلة عودة لتنظيم الوقفة للمطالبة بالإفراج الفوري عنها، بعد مرور أسبوع على اعتقالها من منزلها في حي عين مصباح بمدينة رام الله ومصادرة مركبتها.

وفي التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، اقتحم جيش الاحتلال المقر الرئيسي لمؤسسة لجان العمل الصحي بمدينة البيرة، وألصق قراراً على مدخلها بإغلاقها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقالت سيرين أبو فنونة، إن والدتها الأسيرة شذى تعاني من مشاكل صحية وترفض سلطات الاحتلال إدخال الدواء اللازم لها أو الألبسة وتمنع حتى الآن لقاءها بمحاميتها، وسمحت لها فقط بالحصول على استشارة منها عبر الهاتف.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بشكل شبه يومي بنقل عودة من سجن "هشارون إلى معتقل "عوفر" غرب رام الله لإخضاعها للتحقيق، الأمر الذي يرهقها ويضيف عبئاً إضافياً على وضعها الصحي الصعب، فضلاً عن ظروف الاعتقال القاسية.

وأوضحت أن التحقيق مع والدتها الأسيرة حسب ما يتوفر من معلومات، يدور حول دورها في مؤسسة لجان العمل الصحي، وهي إحدى المؤسسات الهامة في فلسطين التي تقدم خدمات صحية نوعية في كافة المواقع خاصة في المناطق المصنفة "ج".

ومن المقرر أن تعقد غداً الأربعاء جلسة محاكمة جديدة للأسيرة شذى عودة، ومن المتوقع أن تطلب نيابة الاحتلال تمديد الاعتقال لاستكمال التحقيقات، حسب عائلتها.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي علي حسونة، إن اعتقال شذى عودة سياسي بحت، ويستهدف ما تمثله في موقعها كمدير عام للمؤسسة التي تضم 12 مركزاً صحياً و4 مستشفيات، وتقدم خدمات للمجتمع الفلسطيني في مختلف المناطق، وتعرضت للاقتحام في الماضي 4 مرات واعتقل العديد من موظفيها وكوادرها.

وأضاف أن اعتقال عودة، يأتي في إطار الحملة المنظمة ضد المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والمجتمع المدني بشكل خاص، والتي اتسعت رقعتها خلال العامين الماضيين.

وشدد حسونة على أن المضايقات التي يتعرض لها العمل الأهلي والمؤسسات الخاصة يجب أن يواجه بالاستمرار في تقديم الخدمات من قبل كافة الأطراف، وعدم الاعتراف بقوانين الاحتلال وأحكامه.

وترأس شذى عودة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهي منسقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حركة "صحة الشعوب".