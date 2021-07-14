رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة "سنام" الإيطالية للطاقة: مستعدون لإقامة شراكات مع القطاع الخاص

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا مع رئيس شركة "سنام" الإيطالية للطاقة ماركو ألفيرا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وكالة تبناك الإخبارية_ حضر اللقاء وفق بيان لرئاسة الحكومة ،كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وجيامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى مصر.

واستهل مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "سنام" في القاهرة، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا، ومستوى التعاون القائم بين الجانبين، ومبدياً تطلع مصر لزيادة حجم التعاون واستحداث مجالات أخرى، بما في ذلك إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروعات التعاون المحتمل مع شركة "سنام" في مجال التحول الأخضر بما في ذلك إنتاج "الهيدروجين"، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بأية مقترحات جادة للتعاون في هذا المجال، لاسيما في ضوء سعي الدولة المصرية لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.