وزير الخارجية يطلع على سير العمل في الدائرة القنصلية ويوجه موظفيها ببذل المزيد من الجهود

إطلع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على سير العمل في الدائرة القنصليَّة وتقديم الخدمات للمراجعين، واستمع لأبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين والسبل الكفيلة بتذليل العقبات وتقديم الخدمات المطلوبة.

وكالة تبناك الإخبارية_ وجه حسين موظفي الدائرة القنصليَّة ببذل المزيد من الجُهُود وإنجاز المعاملات بأسرع وقت، موضحاً أنّ الوزارة اتخذت خطوات جديدة لتيسير مراجعة المواطنين، واطلقت خدمة الحجز الإلكترونيّ لتصديق المعاملات للحفاظ على سلامة المراجعين.

وأضاف الوزير العراقي: إننا نأمل أن نـُوفـَّق لأن نـُقدِّم الأكثر، ونحن على أمل أن يكون الحجز الإلكتروني قد سهل ولو بعض الشيء من الزخم.

كما نوه بأنّ وزارة الخارجية قد فتحت مكاتب للتصديقات في خمس محافظات لتقديم الخدمات القنصليَّة لأبنائها ضمن خطة وضعتها الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات القنصليَّة للمواطنين، وتجنيبهم متاعب السفر، والمراجعة إلى مركز الوزارة ببغداد.

من جانبهم، أشاد المواطنون بعمل موظفي القنصليَّة في تسهيل إجراءاتهم، وبنظام الحجز الإلكتروني الذي اطلقته الوزارة مُوخراً.