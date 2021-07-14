النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

الرئيس التونسي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقّى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، امس الاثنين، في مركز التلقيح المحلّي في حي الرفاهة في المنيهلة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
رمز الخبر: ۵۴۲۳۱
تأريخ النشر: 13 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_عبّرالرئيس سعيّد عن ثنائه للفرق الطبية وشبه الطبية في الجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة كورونا في كل تونس، وفقا لما نشرته الرئاسة التونسية في بيان.

وأعرب سعيّد عن إيمانه الثابت بأن تونس قادرة على تجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة لكل التونسيين والتونسيات.

وبيّن الرئيس التونسي بأنه "مدرك تماما لحجم الضغوط التي تواجهها مختلف المستشفيات والهياكل الصحية في البلاد، بسبب الانتشار السريع للفيروس وارتفاع عدد المصابين والمتوفّين ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية"، مؤكّدا "التزام الحكومة التونسية بمواصلة التحرّك من أجل توفير اللقاحات ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية".

كما جدّد الرئيس سعيّد الدعوة إلى التقيّد بالإجراءات العلمية والبروتوكولات الصحية لمحاصرة هذه الجائحة والسيطرة عليها.

وتفاقم الوضع الوبائي في تونس بشكل كبير خلال هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة التونسية إلى إعلان إجراءات عديدة تشمل تطبيق قانون الطوارئ الصحية للحد من انتشار الفيروس، فيما أعلنت عدة دول أبرزها الجزائر ومصر وقطر وتركيا والكويت تقديم مساعدات طبية عاجلة لدعم النظام الصحي في تونس.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال يرفض طلب الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار لحضور تشييع ابنتها
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يترأس اجتماع الامن والدفاع
اللجنة الأولمبية الدولية: طوكيو المدينة الأفضل استعدادا على الإطلاق للألعاب الأولمبية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وصون المال العام
وقفة أمام مقر الصليب الأحمر احتجاجا على استمرار اعتقال مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي
فيضانات مدمرة تجرف المباني والمركبات في منطقة دارامشالا بمقاطعة كانجرا
إجلاء 342 ألف شخص من 4 مناطق بسبب الأمطار الغزيرة
رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة "سنام" الإيطالية للطاقة: مستعدون لإقامة شراكات مع القطاع الخاص
وزير الخارجية يطلع على سير العمل في الدائرة القنصلية ويوجه موظفيها ببذل المزيد من الجهود
الاحتلال يهدم 5 منشآت في قرية حارس غرب سلفيت بالضفة الغربية
جولة ميدانية للإعلام الحربي في مديرية الزاهر بالبيضاء عقب استعادة السيطرة عليها
مخيم صيفي تحت شعار "لن نرحل" لرفع مستوى وعي أطفال مخيم جنين بالضفة الغربية
الرئيس التونسي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
الطفل أحمد عباس ابن الـ 13 عامًا.. أصغر خياط ومصمم أزياء في قطاع غزة
السفير السعودي يؤكد للرئيس سعيد مساعدة الرياض لتونس في مواجهة كورونا وتعزيز العلاقات الثنائية
الاحتلال الأميركي للاقتصاد اللبناني
50 ضحية وعشرات الجرحى في حريق مركز لمصابي كورونا بالناصرية والحكومة تعلن الحداد العام
أردوغان في اتصال مع نظيره الصهيوني: العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون
سوريا.. وفد أمريكي يزور الرقة بعد سنتين من الانسحاب
المهدي: الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية سيكون مفتاح عمل استراتيجي
المقاومة الفلسطينية لديها صواريخ لم يكشف عنها بعد وأفشلت عمل القبة الحديدية
القائم بالاعمال الايراني يجري مباحثات مع السفير الايطالي في ابوظبي
يجب رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر يمكن التأكد من صدقيته
الرئيس الكوبي: واشنطن تسعى إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية في بلادنا
"المقاومة العراقية" تعلن "حرباً مفتوحة" ضد الاميركيين: لا هدنة جديدة
وزير الدفاع اليمني : القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضا إذا استمروا في غيهم
المبعوث السویدی الى الیمن یلتقی خاجی فی طهران
عصائب اهل الحق: أمريكا تفتعل الفوضى لزج العراق في صراعات خارجية وداخلية
الصحة اليمنية: استمرار الحصار الأمريكي يتسبب بكارثة صحية
الفاو تحذر من زيادة أزمة الجوع بشكل كبير في العالم مع تفشي وباء كورونا