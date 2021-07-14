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القوات المسلحة تعلن إستعادة مناطق واسعة في الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إستعادة السيطرة على كامل المناطق التي كان قد إحتلها التحالف السعودي وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين" التي استمرت اثنين وسبعين ساعةً فقط.
رمز الخبر: ۵۴۲۲۷
تأريخ النشر: 13 July 2021

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إستعادة السيطرة على كامل المناطق التي كان قد إحتلها التحالف السعودي وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين" التي استمرت اثنين وسبعين ساعةً فقط.

وفي بيان لها تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، قالت القوات المسلحة انه "رداً على الاعتداء الغاشم الذي قامت به عناصر الارتزاق والاجرام من عناصر داعش والقاعدة وبإسناد دول العدوان نفذت قواتنا المسلحة عملية النصر المبين".

وأضافت أنه تم خلال العملية أيضًا إغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد ومصرع وإصابة المئات من المجموعات الارهابية ما يسمى بالقاعدة وداعش.

وأوضحت القوات المسلحة أنها وهي تعلن عن هذا الإنجاز الكبير لَتؤكد لأبناء الشعب اليمني مستوى الارتباط بين تلك الجماعات التكفيرية المنفذة للأجندة الأمريكية وتحالف العدوان الذي قام بإسنادها بعشرات من الغارات الجوية.

وتابعت قائلة إنها تثمن الدور الكبير لأبناء محافظة البيضاءِ وقبائلها الأبية، مؤكدةً استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية.

وأشارت الى انه سيتم نشر تفاصيل العملية وبث مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

وفي ما يلي نص البيان كاملاً:

"بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ). صدق الله العظيم

رداً على الاعتداء الغاشم الذي قامت به عناصر الارتزاقِ والاجرامِ من عناصرِ داعش والقاعدة وبإسناد دول العدوان نفذت قواتنا المسلحة عملية النصر المبين.

وتمكنت بفضل الله من إستعادة كامل المناطق التي كان قد إحتلها العدو وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات (الزاهر والصومعة) بمحافظة البيضاء.

إضافةً الى إغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد ومصرع وإصابة المئات من العصابات التكفيرية ما يسمى بالقاعدة وداعش.

استمر تنفيذ العملية اثنين وسبعين ساعةً فقط.

إن القوات المسلحة وهي تعلن عن هذا الإنجاز الكبير لتؤكد لأبناء شعبنا اليمني العزيز مستوى الارتباطِ بين تلك الجماعاتِ التكفيريةِ المنفذةِ للأجندة الامريكية وتحالف العدوان الذي قام بإسنادها بعشرات من الغارات الجوية.

إن القوات المسلحة تثمن الدور الكبير لأبناء محافظة البيضاء وقبائلها الأبية.
وتؤكدُ استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية.

هذا وسيتم نشر تفاصيل العملية وبث مشاهدها خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة
صنعاء ٣ ذي الحجة ١٤٤٢ للهجرة
الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١ م
صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية".

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