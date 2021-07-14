الغانم يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره التركي لاستعراض الأوضاع الإقليمية والدولية

أجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مع نظيره التركي مصطفى شنطوب مباحثات رسمية حول توحيد وتنسيق المواقف بين البرلمانين تجاه العديد من القضايا والملفات، كما بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية.

وكالة تبناك الإخبارية_ عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في مكتبه امس الاثنين جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات كافة لاسيما في شقها البرلماني، وأهمية توحيد وتنسيق المواقف بين البرلمانين الترمي والكويتي تجاه العديد من الملفات والقضايا الإسلامية في المحافل البرلمانية القارية والدولية.

كما تطرقت المباحثات إلى آخر تطورات ومستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر المباحثات عدد من المسؤولين من الجانبين التركي والكويتي.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له حضرها عدد من النواب.

يذكر أن رئيس مجلس الأمة التركي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد مساء الاحد في زيارة رسمية تستغرق يومين.