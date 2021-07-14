النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۷مشاهدات
‍ پ

الاحتلال الأميركي للاقتصاد اللبناني

رمز الخبر: ۵۴۲۱۶
تأريخ النشر: 13 July 2021

زياد ناصر الدين/ الميادين

إذا كانت أميركا قادرةً، إلاّ أنّها بالتأكيد ليست قَدَراً. ولبنان ليس الولاية الـ53 "بلاد العم سام"، وخيارات مواجهة هذا الاحتلال الحديث كثيرة إذا توافرت النيّة والإرادة الوطنيّتان.

تُصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، كلَّ أربع سنوات، استراتيجيات مدمجة لكل البلدان، سياسياً كان أو اقتصادياً. والملاحَظ في الموضوع أنّها تولي، في هذه الإصدارات، اهتماماً استثنائياً بلبنان في منطقة الشرق الأوسط وسواحل شرقيّ المتوسط. تُضاف إلى هذه الاستراتيجيات أيضاً تقاريرُ اقتصادية تصدر بصورة مباشِرة عنها.
وخلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق، قام دونالد ترامب بتنفيذ توصيات لمجلس الشيوخ (الكونغرس) حيال لبنان، أدّى اللوبي الصهيوني ولوبي لبناني دوراً كبيراً في إقرارها وتنفيذها عمليّاً، من عقوبات وعرقلة وحصار وفرض شروط، كالتالي:
1- منع لبنان من استخراج غازه، وتأخيره لمصلحة العدو الإسرائيلي.
2- عزل لبنان نقديّاً واقتصاديّاً.
3- منع أيّ اتفاقيات دولية أو اقليمية خارج النفوذ الأميركي.
4-قَطع الطريق على خيار التوجُّه نحو الشرق، وخصوصاً الصين وإيران.
في عام 2021، صدرت توصيات جديدة عُرفت باستراتيجية بايدن تجاه لبنان، وهي قائمة على متغيِّرات مهمة في الساحة اللبنانيّة، سياسياً واقتصادياً. وتُعتَبر أزمة الحكم التي نتج منها الفراغ الحكومي المقصود، مترافقاً مع انهيار سريع للعملة، وتدهور اقتصادي لم يشهده تاريخ البلاد، أهمَّ هذه المتغيِّرات، بالإضافة إلى انهيار دور المصارف، وحجز أموال المودِعين.‏ أما ثاني هذه المتغيِّرات، فهو المماطلة في عمليّة استكشاف الغاز واستخراجه، وأخذه رهينةً في أيدي الغربيِّين بصورة عامة، والفرنسيِّين بصفة خاصة، بسبب ما يشكّل ذلك من خسارة لبنان ورقةً اقتصادية بالغة الأهميّة. وأخيراً، ازدياد نفوذ السِّفارات، وتحكُّم سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا في المفاصل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بناءً عليه، ولتأكيد استمرار سيطرة الولايات المتحدة، كان لبايدن توصيات أساسية، أهمُّها:
1- حماية المصالح الإسرائيلية في سواحل شرقي المتوسط، والتي تشكّل المقاومة تهديداً حقيقيّاً لها.
2- تعزيز النفوذ الأميركي، نظراً إلى أهميّة موقع لبنان الاستراتيجي.
3- بذل جميع الجهود الممكنة في مواجهة المقاومة وفكرها.
4-تفعيل دور السفارة الأميركيّة، التي تُعتبر مركزاً استراتيجيّاً بالنسبة إليه.
5-إلزام لبنان بالدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
6- تعزيز التوجّه الغربي للبنان، وترسيخ واشنطن شريكاً مفضَّلاً بين المنافِسين الإقليميِّين والقوى العظمى، بالإضافة إلى خلق بيئة معادية للتوجُّه شرقاً.
7-تأكيد استمرار شركة "توتال" في المماطلة في ملف الغاز حتى نهاية عهد رئيس الجمهوريّة ميشال عون.
ما يساعد الولايات المتحدة على تنفيذ استراتيجيتها الشيطانيّة، وإحكام قبضتها، وحصارِ لبنان اجتماعيّاً ومعيشيّاً، وإخضاعه سياسيّاً واقتصاديّاً، هو تغلغلُها في الدولة العميقة، التي تمتلك مؤسسات ‏وامتدادات وأدوات، من السياسة النقدية المتمثِّلة بالمصرف المركزي والمصارف وسياسة الدولرة، ‏إلى الأمن والقضاء والطائفية والاحتكارات والمنهج العلمي للتعليم العالي والإعلام.
لذا، من أجل الفوز في هذه الحرب الشعواء، أصبح من اللازم علينا مواجهة الأدوات الأميركية في هذه الدولة العميقة وكسرها. وبات واجباً علينا بالتالي تصحيح هذا الخلل في النظامين السياسي والاقتصاي، وسائر مؤسسات الدولة. أمّا الطريق إلى تحقيق ذلك فيمرّ في عدة محطّات:
أولاً، تنويع الخيارات الاقتصادية، على نحو يساعد لبنان على إنقاذه مما وصل إليه من انهيار بسبب المنهج المتَّبَع من أدوات الدولة العميقة، اقتصادياً ومالياً ونقدياً واجتماعياً.
ثانياً، وضع رؤية اقتصادية حقيقية، مغايرة لنظام عام 1992، لا تقف عند موانع الدولة العميقة ومصالحها، بل يكون أساسها مصلحة الناس والمجتمع السليم.
ثالثاً، تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ونواب له لا يكون ولاؤهم لواشنطن، بل للوطن والناس.
رابعاً، إقرار قانون استقلالية القضاء وتحديث القوانين، على نحو يحمي السيادة، اقتصادياً ومالياً وسياسياً.
خامساً، إخراج الأجهزة العسكريّة والأمنية من تَبَعِية المساعدات الأميركية.
سادساً، كسر احتكار استيراد النفط والدواء والغذاء وغيرها.
سابعاً، الاستعانة بأصدقاء لبنان في الشرق لحل أزمة الكهرباء، التي تُثقل كاهل الخزينة بالديون.
لقد حان الوقت للاعتراف بأنّ للولايات المتحدة باعاً طويلاً في الإشراف على عملية الفساد الداخلي في لبنان، وبطرائق ذكيّة، انطلاقًا من سياسة الفوائد، مروراً بدولرة الاقتصاد والعقوبات، بالإضافة إلى الاحتكارات ومنع الاستثمارات، وصولاً إلى وضع يدها على ملفَّي النفط والغاز.
أمام هذه الهيمنة، لا بد لنا من مواجهة أميركا والدولة العميقة ومصالحها، لنصل إلى السيادة، اقتصادياً ووطنياً. وعليه، حان وقت التصدي لهذا العدوان والاحتلال الاقتصاديَّين، عبر اتخاذ قرارات ملائمة، تبدأ بقلب الطاولة على الاستراتيجيات الأميركيّة، وإلزام "توتال" باستئناف الحفر والتنقيب عن الغاز فوراً، وتأسيس دولة زراعية وصناعيّة جديدة، وتفعيل دور المرافئ ومصافي النفط، وكسر الاحتكار في الاستيراد، والإسراع في التوجّه شرقاً.
ختاماً، إذا كانت أميركا قادرةً، إلاّ أنّها بالتأكيد ليست قَدَراً. ولبنان ليس الولاية الـ53 "بلاد العم سام"، وخيارات مواجهة هذا الاحتلال الحديث كثيرة إذا توافرت النيّة والإرادة الوطنيّتان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال يرفض طلب الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار لحضور تشييع ابنتها
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يترأس اجتماع الامن والدفاع
اللجنة الأولمبية الدولية: طوكيو المدينة الأفضل استعدادا على الإطلاق للألعاب الأولمبية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وصون المال العام
وقفة أمام مقر الصليب الأحمر احتجاجا على استمرار اعتقال مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي
فيضانات مدمرة تجرف المباني والمركبات في منطقة دارامشالا بمقاطعة كانجرا
إجلاء 342 ألف شخص من 4 مناطق بسبب الأمطار الغزيرة
رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة "سنام" الإيطالية للطاقة: مستعدون لإقامة شراكات مع القطاع الخاص
وزير الخارجية يطلع على سير العمل في الدائرة القنصلية ويوجه موظفيها ببذل المزيد من الجهود
الاحتلال يهدم 5 منشآت في قرية حارس غرب سلفيت بالضفة الغربية
جولة ميدانية للإعلام الحربي في مديرية الزاهر بالبيضاء عقب استعادة السيطرة عليها
مخيم صيفي تحت شعار "لن نرحل" لرفع مستوى وعي أطفال مخيم جنين بالضفة الغربية
الرئيس التونسي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
الطفل أحمد عباس ابن الـ 13 عامًا.. أصغر خياط ومصمم أزياء في قطاع غزة
السفير السعودي يؤكد للرئيس سعيد مساعدة الرياض لتونس في مواجهة كورونا وتعزيز العلاقات الثنائية
الاحتلال الأميركي للاقتصاد اللبناني
50 ضحية وعشرات الجرحى في حريق مركز لمصابي كورونا بالناصرية والحكومة تعلن الحداد العام
أردوغان في اتصال مع نظيره الصهيوني: العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون
سوريا.. وفد أمريكي يزور الرقة بعد سنتين من الانسحاب
المهدي: الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية سيكون مفتاح عمل استراتيجي
المقاومة الفلسطينية لديها صواريخ لم يكشف عنها بعد وأفشلت عمل القبة الحديدية
القائم بالاعمال الايراني يجري مباحثات مع السفير الايطالي في ابوظبي
يجب رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر يمكن التأكد من صدقيته
الرئيس الكوبي: واشنطن تسعى إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية في بلادنا
"المقاومة العراقية" تعلن "حرباً مفتوحة" ضد الاميركيين: لا هدنة جديدة
وزير الدفاع اليمني : القادم سيكلف دول العدوان ثمناً باهضا إذا استمروا في غيهم
المبعوث السویدی الى الیمن یلتقی خاجی فی طهران
عصائب اهل الحق: أمريكا تفتعل الفوضى لزج العراق في صراعات خارجية وداخلية
الصحة اليمنية: استمرار الحصار الأمريكي يتسبب بكارثة صحية
الفاو تحذر من زيادة أزمة الجوع بشكل كبير في العالم مع تفشي وباء كورونا