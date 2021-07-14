بوريل ينأى بالاتحاد الأوروبي عن تخرصات رئيس وزراء سلوفينيا تجاه إيران

وتابع "نحن نؤمن بممارسة الضغط السياسي عند الضرورة في كثير من المجالات، وفي الوقت نفسه نحاول إيجاد تعاون عند الضرورة".

سعى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين الى النأي بالتكتل عن تخرصات رئيس وزراء سلوفينيا خلال مشاركته في مؤتمر لزمرة خلق الارهابية في المنفى ونددت بها طهران.

واحتجت إيران الأحد على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا في مؤتمر زمرة خلق الارهابية ، كما استدعت خارجيتها السفيرة السلوفينية لدى طهران كريستينا رادي احتجاجاً على التصرّف "الخارج عن الأعراف الدبلوماسية" ليانشا.

وقال بوريل إنّ تصريحات الزعيم السلوفيني هي "بالتأكيد لا تعكس" موقف الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن سلوفينيا تتولى حالياً الرئاسة الدورية للتكتل ومدّتها ستة أشهر.

وأضاف بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنّ "موقف الاتحاد الأوروبي عندما يتعلّق بإيران متوازن".

وتابع "نحن نؤمن بممارسة الضغط السياسي عند الضرورة في كثير من المجالات، وفي الوقت نفسه نحاول إيجاد تعاون عند الضرورة".

وتشاور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الأحد مع بوريل وندّد ب"الأفعال غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني"، داعياً إلى "توضيح موقف الاتحاد الاوروبي"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.