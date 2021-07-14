إحصائيات جرائم التحالف السعودي خلال 2300 يوم من العدوان على اليمن

كما أدى العدوان السعودي على اليمن إلى تدمير 179 منشأة جامعية و 1446 مسجداً و 369 منشأة سياحية و 391 مستشفى ومرفقاً صحياً.

كشف مركز "عين الإنسانية للحقوق والتنمية" في العاصمة اليمنية صنعاء "إحصائيات جرائم التحالف السعودي خلال 2300 يوم من العدوان الأميركي السعودي على اليمن".

وقال مركز "عين الإنسانية" إن عدد ضحايا حرب التحالف السعودي على اليمن خلال 2300 يوم من العدوان "بلغ 43891 شهيداً وجريحاً مدنياً".

ولفت مركز عين الإنسانية إلى أن حرب التحالف السعودي على اليمن أسفرت عن "استشهاد 17176 مدنياً بينهم 3842 طفلاً و2400 امرأة، وأن عدد جرحى العدوان على اليمن خلال 2300 يوم بلغ 26715 جريحاً مدنياً بينهم 4225 طفلا و2832 امرأة".

ووفق مركز "عين الإنسانية"، بلغ عدد المنشآت المدمرة والمتضررة في البنية التحتية من جراء حرب التحالف السعودي على اليمن "10496 منشأة".

كما تسبب العدوان السعودي بـ"تدمير وتضرر 15 مطاراً و16 ميناءً و 308 محطة ومولدات كهربائية و 553 شبكة ومحطة اتصال، وتعمد العدوان السعودي تدمير واستهداف 2397 خزاناً وشبكة مياه و1983 منشأة حكومية و 5224 جسراً".

وبحسب المركز، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان السعودي 23665 منشأة اقتصادية. كما أسفر العدوان عن تدمير وتضرر 396 مصنعاً و 352 ناقلة وقود و 11479 منشأة تجارية و 423 مزارع دواجن ومواشٍ.

وبناء على "إحصائيات المركز تعمّد العدوان السعودي على تدمير 7945 وسيلة نقل و 472 قارب صيد و931 مخزن أغذية و 397 محطة وقود و 685 سوقا و 858 شاحنة غذاء، وبلغ عدد المنازل المدنية المدمرة والمتضررة جراء العدوان 575353 منزلاً".

كما أدى العدوان السعودي على اليمن إلى تدمير 179 منشأة جامعية و 1446 مسجداً و 369 منشأة سياحية و 391 مستشفى ومرفقاً صحياً.

كذلك تعمّد العدوان وفق المركز "تدمير واستهداف 1110 مدرسة ومركزاً تعليمياً و 7733 حقلاً زراعياً و 135 منشأة رياضية و 248 موقعاً أثرياً و 49 منشأة إعلامية".

المصدر: المیادین