شدد الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي، على ضرورة الاسراع تطعيم لقاح كورونا بغية تميهد الأرضية لمزيد من إنعاش الأنشطة السياحية، موضحا أن السياحة تتمتع بقدرة عالية على خلق فرص العمل.



وجاءت تصريحات رئيسي يوم الاثنين خلال استقباله وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية علي اصغر مونسان.



وخلال الاجتماع هنأ مونسان حجة الاسلام رئيسي على انتخابه رئيسا للبلاد وقدم تقريرا عن برامج وإجراءات وزارته .



من جانبه اشار رئيسي الى وجود العديد من المعالم السياحية والطبيعية في جميع أنحاء البلاد، وقال لا يزال لدينا العديد من المناطق البكر في مختلف أنحاء البلاد والتي يمكن اعمارها لاستقبال السياح.



وقال الرئيس المنتخب إن السياحة تتمتع بقدرة عالية على خلق فرص العمل، ومن الضروري دعم العاملين في هذا المجال بشكل أكثر فاعلية.



واشار الى فوائد السياحة، وقال انه بالإضافة إلى الزيارة والاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية في مناطق الجذب الطبيعية، فأنها تسهم في تعريف السياح على تاريخ الحضارة والثقافة الغنية لبلدنا بالاضافة الى عوائدها المالية لسكان المدن والقرى.