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يجب رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر يمكن التأكد من صدقيته

انه نظرا للتقدم الحاصل، يمكن القول باننا اقتربنا من نهاية هذه المفاوضات؛ حيث النصوص الكثيرة التي اعدت لحد الان وحددت فيها مواضع الخلاقات.
رمز الخبر: ۵۴۲۰۲
تأريخ النشر: 13 July 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" : ان المتفق عليه في ايران هو، اولا رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر، وثانيا المطالب خارج الاتفاق النووي لاتمت باي صلة مع هذا الاتفاق؛ وكما اعلنا مرارا فور تنفيذ كامل الاتفاق وامكانية التاكد من صدقية ذلك، ستعود الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا الى جميع تعهداتها ايضا.

واشار "خطيب زادة" خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، الى التقرير الثاني والعشرين والاخير خلال عهد الحكومة الثانية عشرة في ايران، والذي رفعته الخارجية الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم؛ مبينا انه تقرير مسهب وشامل حول اخر المستجدات بِشان سير تطبيق الاتفاق وتفاصيل المفاوضات في فيينا لاحياء هذا الاتفاق والمشاكل العالقة.

وفي معرض تقييمه لنتائج مفاوضات فيينا حول احياء الاتفاق النووي، صرح: انه نظرا للتقدم الحاصل، يمكن القول باننا اقتربنا من نهاية هذه المفاوضات؛ حيث النصوص الكثيرة التي اعدت لحد الان وحددت فيها مواضع الخلاقات.

واستطرد قائلا، انه بالرغم من القضايا العالقة، لكن الجانب الاهم في ذلك هو ان كمية القضايا التي سويت لحد الان اكثر من القضايا العالقة؛ نحن قطعنا اشواطا كبيرة لكن مازال هذا المسار الصعب لم ينته بعد، على امل ان يتوصل الجانبان الى قرارات يمكن من خلالها الحصول على اتفاق يرضي الجميع.

ونوه المتحدث باسم الخارجية، بان كافة الوفود المشاركة في فيينا تقر على حصول تقدم جيد في هذه المفاوضات والجميع متفق على ضرورة مواصلة هذا المسار وصولا الى اتفاق يضمن احياء الاتفاق النووي؛ لكن في الوقت نفسه يؤكد الجميع ان هناك بعض القضايا الرئيسية التي يتعين دراستها لدى مراكز صنع القرار في عواصم البلدان (المشاركة في المفاوضات).

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