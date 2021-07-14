المبعوث السویدی الى الیمن یلتقی خاجی فی طهران

ان اللقاء تناول آخرالمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية اليمنية ومجالات التعاون المشترك بين إيران والسويد للمساعدة في حل الأزمة اليمنية وسبل إنهاء الكارثة الإنسانية في هذا البلد على وجه السرعة.

التقى المبعوث السويدي الى اليمن "بيتر سمنبي" يوم الاثنين في طهران كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي.

ویذکر ان اللقاء تناول آخرالمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية اليمنية ومجالات التعاون المشترك بين إيران والسويد للمساعدة في حل الأزمة اليمنية وسبل إنهاء الكارثة الإنسانية في هذا البلد على وجه السرعة.

كما بحث الجانبان المشاورات الإقليمية الأخيرة للمبعوث السويدي الى اليمن و جهود الجمهورية الإسلامية الايرانية بشان رفع الحصار عن الشعب اليمني ، وتثبيت وقف إطلاق النار وعملية السلام ، ووقف التسرب النفطي من ناقلة صافر.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الايرانية