عصائب اهل الحق: أمريكا تفتعل الفوضى لزج العراق في صراعات خارجية وداخلية

وأشار الى انه الوقت ملائم وعلى القوى الوطنية كسب الرهان والدفع باتجاه اخراج تلك القوات من البلاد بأسرع وقت وعدم تركها تتلاعب بمصير البلاد شعبا ومؤسسات.

اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، محمود الربيعي الاثنين، بان الوقت حان للبدء بإخراج القوات الامريكية في البلاد وانهاء غطرستها على البلاد.

وقال الربيعي ، في تصريح له انه ليس من المنطق والحكومة إبقاء القوات الامريكية في البلاد وهي تعمل على احداث بؤر وثغرات لاختلاق ذرائع البقاء في البلاد والعبث بأمنه.

وأضاف، ان العراق أصبح منهكا بسبب الصراعات التي تسببت بها القوات الامريكية في البلاد وزجه في مواجهات مع الارهابيين تارة والدول الأجنبية ولاقتتال الداخلي تارة اخرى.

وأشار الى انه الوقت ملائم وعلى القوى الوطنية كسب الرهان والدفع باتجاه اخراج تلك القوات من البلاد بأسرع وقت وعدم تركها تتلاعب بمصير البلاد شعبا ومؤسسات.

المصدر: العهد نيوز