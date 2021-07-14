الصحة اليمنية: استمرار الحصار الأمريكي يتسبب بكارثة صحية

وأشار إلى أن الحصار أوقف نشاط 82 مستوردا فانعدم 1329 صنفا دوائيا، وتوقفت 16 شركة دوائية أجنبية ما تسبب بانعدام 556 صنفا دوائيا أيضا.

أكد رئيس قسم المخزون في الهيئة العليا للأدوية الدكتور إبراهيم يحيى، اليوم الاثنين، استمرار الحصار الأمريكي على اليمن يتسبب بكارثة صحية ترتقي لجريمة بحق الإنسانية.

وأوضح رئيس قسم المخزون في الهيئة العليا للأدوية للمسيرة أن استيراد الأدوية في اليمن حتى نهاية 2020م انخفض إلى 40٪ في مقابل ارتفاع متوسط الاحتياج إلى 200٪ وأحيانا إلى 500٪ لبعض الأدوية

وأشار إلى أن الحصار أوقف نشاط 82 مستوردا فانعدم 1329 صنفا دوائيا، وتوقفت 16 شركة دوائية أجنبية ما تسبب بانعدام 556 صنفا دوائيا أيضا.

من جهته أوضح مدير الهيئة العليا للأدوية د. محمد الغيلي للمسيرة أن إغلاق مطار صنعاء تسبب بقطع واردات الأدوية التي تتطلب ظروف نقل خاصة وسريعة وتختص النسبة الأهم منها بالأمراض المزمنة والحرجة.

بدوره لفت نائب مدير إدارة الاستيراد بالهيئة العليا للأدوية مطهر الرزامي إلى أن ما يصل إلى اليمن من الأدوية تثقله تكاليف النقل بما يطيل رحلة وصولها ويضاعف بالتالي قيمتها النهائية على كاهل المرضى.