أردوغان في اتصال مع نظيره الصهيوني: العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع رئيس الكيان الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون بين الطرفين.

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد أردوغان أن العلاقات بين تركيا وكيان الاحتلال "لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وشدد أردوغان، على أهمية الحفاظ على الاتصالات والحوار بين تركيا وكيان الاحتلال على الرغم من الخلافات القائمة.

ولفت إلى أن تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات خاصة في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وأكد أردوغان لهرتصوغ أن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بـ"منحى إيجابي".

وقال الرئيس التركي في هذا السياق إن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة.