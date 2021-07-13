النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ

المهدي: الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية سيكون مفتاح عمل استراتيجي

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في السودان سيكون مفتاح عمل استراتيجي بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۴۱۹۲
تأريخ النشر: 13 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاتفاقية مع روسيا حول المركز اللوجيستي في السودان ستعرض قريبا على المجلس التشريعي الذي سينظر في المصادقة عليها.

وأعلنت أنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم، "لمساعدته خلال اجتماع باريس المرتقب".

وأشارت المهدي إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي، على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين.

وتابعت وزيرة الخارجية ​السودان​ية: العلاقات بين البلدين ممتدة ومستدامة؛ ونقدر بصورة كبيرة دعم روسيا لحكومة الثورة في السودان.

وأضافت، "نتطلع في الفترة المقبلة لمزيد من التعاون. وتوافقنا على معاودة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لمواصلة نشاطها، لتفعيل كل العلاقات بين البلدين".

واعتبرت ​الصادق المهدي​، أنه "من الضروري رفع العقوبات المفروضة على السودان من قبل مجلس الأمن"، مبديةً تقديره ل​روسيا​ "دعمها للحكومة الانتقالية في السودان ونتطلع لمزيد من الدعم".

كما توجهت بالشكر لروسيا "تأكيدها في مجلس الأمن على عدم السماح بإجراءات أحادية في ​سد النهضة​"، مشددةً على أن "التحركات الأحادية لتعبئة سد النهضة والمضرة بالسودان يجب أن تكون محل شجب".

ووصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى موسكو أمس، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام؛ حيث من المقرر أن تعقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع مسؤولين، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المهدي: الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية سيكون مفتاح عمل استراتيجي
الرئيس الكوبي لأمريكا: إذا كنتم تهتمون بمصلحة الشعب الكوبي فارفعوا الحصار
الإمارات تفتتح سفارتها لدى كيان الاحتلال الأربعاء المقبل
مسؤولون أفغان يؤكدون القضاء على رئيس مخابرات طالبان
معركة الدواء في اليمن تقتل آلاف الأطفال.. مأساة توصف بالأكبر في العالم
أردوغان: من ينصحنا بشأن الديمقراطية تاريخه ملطخ بالعار
لافروف: لا أعتقد أن ظهور منشآت عسكرية أمريكية جديدة في آسيا الوسطى يخدم أمن المنطقة
اشتيه: خصم الاحتلال من أموال المقاصة إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة
وفاة سهى ابنة القيادية الفلسطينية الأسيرة خالدة جرار
توقيع اتفاقيات وتبادل أوسمة بين الملك السعودي وسلطان عمان
صالح والعبادي يشددان على منع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط الطاقة
الحكم على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاماً بعد إدانتهما في محاولة الانقلاب
منظمة التحرير والجبهة الشعبية-القيادة العامة تقيمان بيت عزاء للراحل أحمد جبريل
وزارة الدفاع: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق
الكاظمي يؤكد عزم الحكومة تلبية احتياجات ضمان نزاهة الانتخابات
المالكي: لا حل إلا بالالتزام بدولة القانون
أمير حرب مخضرم ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في إقليم هرات للتصدي لتقدم طالبان
أنصار حركة فتح يحتشدون في رام الله لدعم محمود عباس
لبنان..وفاة رضيعة لم تكمل عامها الأول والأهل يقولون إنها ضحية عدم توفر أدوية تخفيض الحرارة
فلسطينيون تحرمهم سلطات الاحتلال من الهوية الفلسطينية يطالبون بـ"لم الشمل" والسفر
امتداد أعمال العنف إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد سجن الرئيس السابق
الإعلام الإسرائيلي ينسب قائمة مطالب لعباس كشرط لاستئناف المفاوضات
استهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي بغداد وإحباط محاولتين لتفجير أبراج طاقة شمالا
قمة سعودية عُمانية في نيوم بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق
الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة
بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
السفير مسجدي يؤكد دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية
ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية
حركة "حماس" تدعو الشعب الفلسطيني لاستمرار مواجهة العدو الصهيوني
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي