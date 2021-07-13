الإمارات تفتتح سفارتها لدى كيان الاحتلال الأربعاء المقبل

قال حساب "إسرائيل في الخليج" التابع لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، على تويتر، مساء أمس الأحد، إن أبوظبي ستفتتح سفارتها لدى الاحتلال يوم الأربعاء المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي أسبوعين من افتتاح وزير خارجية الاحتلال سفارة لكيان الاحتلال في أبوظبي.

وقال الحساب، "سيتم افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب يوم الأربعاء القريب".

وأشار إلى أن الافتتاح سيكون بحضور "بمشاركة ضيف الشرف الرئيس إسحاق هرتسوغ".

واعتبر أنه هذه "خطوة مهمة أخرى في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين".

وكان وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد قد افتتح سفارة لإسرائيل في أبوظبي، وقنصليتها في دبي نهاية حزيران/يونيو الماضي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بـ"التاريخية".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يعتزم زيارة الإمارات في تشرين الاول/أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

يُذكر أن كيان الاحتلال والإمارات وقَّعتا اتفاقية تطبيع في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم توقيع اتفاقية التطبيع في واشنطن.