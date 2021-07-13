النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

اشتيه: خصم الاحتلال من أموال المقاصة إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن خصم الاحتلال 597 مليون شيكل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، مطالبًا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.
رمز الخبر: ۵۴۱۸۵
تأريخ النشر: 12 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الـ 117، اليوم الاثنين، إن "مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر" الكابينت" أمس على خصم 597 مليون شيكل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريًا ابتداء من الأول من آب المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار."

وأضاف ان "مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريًا."

وتابع اشتية: "إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزامًا منّا تجاه أهلنا وحفاظًا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين. ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام."

وقال: "إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معًا مسؤولين أمام هذا الوضع".

وفي سياق آخر، رحب رئيس الوزراء بالمبادرات الوطنية التي تدعو للحوار، مؤكدًا الحرص "على الوحدة الوطنية لإنهاء الحالة الراهنة التي نعيشها من انقسام وغيره"، وقال: "نريد أن نُبقي على هدفنا الواحد وهو استمرار التصدي للاحتلال وإجراءاته من خلال وحدة الصف، وتعزيز جبهتنا الداخلية".

وأردف ان "الانتخابات هي أهم مدخل لنا، ولنعمل جميعًا على إلزام اسرائيل بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، وبقية أراضي فلسطين، حسب ما نص عليه الاتفاق. "

وطالب اشتية منظمة اليونسكو "إجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، والعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الاسرائيلية القيام به من توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق بعمق يمتد إلى أسفل "حوش الشهابي" و"حمام العين" و"باب المجلس"، وصولا الى فتحة النفق من الجهة الغربية الواقعة في منطقة المدرسة العمرية، إضافة لمواصلة الحفر بالأنفاق أسفل القصور الأموية باتجاه باب الخليل، ومن منطقة سلوان باتجاه المصلى المرواني."

وحذّر من التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى "نساء لأجل الهيكل" بإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الاقصى المبارك.

وفي ملف "فيروس كورونا"، قال اشتية إنه "في ضوء التفشي المتسارع للسلالات الجديدة المتحورة عن الفيروس في العديد من دول العالم، والتي دفعت تلك الدول إلى إعادة فرض إجراءات وتدابير احترازية، بسبب ما أحدثه المتحور الجديد من ارتفاع في الإصابات والوفيات، دفعت الأنظمة الصحية لدى تلك الدول الى حافة الخطر، ورغم التراجع الكبير لأَعداد الإصابات، وانخفاض الوفيات إلى مستوى الصفر في فلسطين، فإنني أدعوكم إلى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي درءًا لتفشي المرض، وحرصًا على سلامتكم، وسلامة مجتمعنا وأهلنا".

وعزّا رئيس الوزراء المناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها، مطالبًا سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازة ابنتها قائلا "هذا حق انساني ضمنه القانون والأعراف الإنسانية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاحتلال الأميركي للاقتصاد اللبناني
مقتل 8 أشخاص وفقدان 9 آخرين بعد انهيار مبنى في جيانغسو شرقي البلاد
المكسيك..مزارعون يتسلحون لخوض حرب في مواجهة عصابات تهريب المخدرات
الفاو تحذر من زيادة أزمة الجوع بشكل كبير في العالم مع تفشي وباء كورونا
سجناء يتسلقون سطح أحد سجون سيدني باستخدام الحبال السميكة
بوريل ينأى بالاتحاد الأوروبي عن تخرصات رئيس وزراء سلوفينيا تجاه إيران
إحصائيات جرائم التحالف السعودي خلال 2300 يوم من العدوان على اليمن
سوريا.. وفد أمريكي يزور الرقة بعد سنتين من الانسحاب
الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات مع إيران
مسؤول ايراني: التواجد الاميركي في افغانستان لم يجلب لها سوى الخراب
ظريف: مفاوضات فيينا اقتربت من اطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الاميركي
المقاومة الفلسطينية لديها صواريخ لم يكشف عنها بعد وأفشلت عمل القبة الحديدية
السياحة تتمتع بقدرة عالية على خلق فرص العمل
القائم بالاعمال الايراني يجري مباحثات مع السفير الايطالي في ابوظبي
يجب رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر يمكن التأكد من صدقيته
المالكي: لا حل إلا بالالتزام بدولة القانون
أمير حرب مخضرم ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في إقليم هرات للتصدي لتقدم طالبان
أنصار حركة فتح يحتشدون في رام الله لدعم محمود عباس
لبنان..وفاة رضيعة لم تكمل عامها الأول والأهل يقولون إنها ضحية عدم توفر أدوية تخفيض الحرارة
فلسطينيون تحرمهم سلطات الاحتلال من الهوية الفلسطينية يطالبون بـ"لم الشمل" والسفر
امتداد أعمال العنف إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد سجن الرئيس السابق
الإعلام الإسرائيلي ينسب قائمة مطالب لعباس كشرط لاستئناف المفاوضات
استهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي بغداد وإحباط محاولتين لتفجير أبراج طاقة شمالا
قمة سعودية عُمانية في نيوم بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق
بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة
هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
السفير مسجدي يؤكد دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية
ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية
قبسات من حياة الامام محمد الجواد (ع) باب المراد
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي