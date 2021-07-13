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وفاة سهى ابنة القيادية الفلسطينية الأسيرة خالدة جرار

أعلنت الشرطة الفلسطينية العثور على جثة الفتاة سهى جرار داخل شقة سكنية قرب مجمع فلسطين الطبي في رام الله، مساء أمس الأحد، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الوفاة.
رمز الخبر: ۵۴۱۸۴
تأريخ النشر: 12 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلنت الشرطة الفلسطينية العثور على جثة الفتاة سهى جرار داخل شقة سكنية قرب مجمع فلسطين الطبي في رام الله، مساء أمس الأحد، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الوفاة.

من جهتها، أعلنت عائلة جرار عن وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أنها كانت تعاني من أمراض سابقة.

وقال بيان العائلة إن "التشخيص الأولي" يوضح أن "سبب الوفاة نوبه قلبيه حادة، مع العلم انها كانت تعاني سابقاً من بعض الأمراض والأعراض البسيطة".

وخالدة جرار من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية فقد عُرفت بنشاطها السياسي والوطني والنسوي واعتقلت لمرات عدّة على هذه الخلفية، آخرها اعتقالها في نهاية عام 2019.

وخضعت جرار خلال فترة اعتقالها الأخيرة لضغوط نفسية فمُنعت من زيارة عائلتها بانتظام بحجة الكورونا، وتمكنت العائلة من زيارتها 3 مرات فقط خلال عام و 4 أشهر

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