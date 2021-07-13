صالح والعبادي يشددان على منع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط الطاقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مواصلة الجهد الأمني في مكافحة الإرهاب وعناصره ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية امس الأحد، تلقى "تابناك"نسخة منه ،أن "رئيس الجمهورية استقبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وجرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد".

وأضاف البيان، أنه "تم التأكيد على ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين، ورفض الأفعال والتجاوزات التي تعمل على زعزعة الاستقرار، إلى جانب أهمية مواصلة الجهد الأمني في مكافحة الإرهاب وفلوله، ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة".

وأشار إلى أن "اللقاء بحث ملف الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الأول 2021، وأهميتها البالغة للبلد، والتأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل إنجاحها وفق أقصى معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يضمن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط، وضمان المشاركة الواسعة، لتكون مخرجاتها معبّرة عن خيارات الناخبين".