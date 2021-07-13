الكاظمي يؤكد عزم الحكومة تلبية احتياجات ضمان نزاهة الانتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان امس الأحد، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، لافتا الى أن "الكاظمي استمع في مستهل اللقاء إلى شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

وأكد الكاظمي وفقا للبيان، "عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها".

وأشاد بـ"عمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات بانسيابية عالية"، مؤكداً أن "الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات منا بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية"