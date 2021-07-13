الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى

أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قرارا رسميا بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 كانون الثاني يناير المقبل.

وكالة تبناك الإخبارية_ تستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عوقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.

كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.

في البداية، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 31 تموز يوليو 2014 لمدة عام واحد، وفي آذار مارس 2015، تم ربط مدة العقوبات بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، وتمديد القيود كل ستة أشهر لمدة ست سنوات متتالية.

من جانبها، صرّحت موسكو مرارا بأنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وبأنها ليست طرفا في النزاع في أوكرانيا وملتزمة بتنفيذ اتفاقيات مينسك.