حركة طالبان تتابع تقدمها السريع وتضم مديرية كهمرد بولاية باميان وسط البلاد إلى سيطرتها

أعلنت حركة طالبان، اليوم الإثنين، سيطرتها على مواقع جديدة في أفغانستان إثر معارك مع القوات الحكومية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت الحركة إنها سيطرت على مديرية كهمرد بولاية باميان وسط أفغانستان.

وذكر مسؤولون أن عناصر طالبان حاصروا مدينة غزنة بوسط أفغانستان واستولوا على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن.

وأفاد سكان بأن الاشتباكات بين الطرفين مستمرة أيضا في إقليم قندهار بجنوب البلاد، الذي كان لطالبان فيه عادة وجود قوي.

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، سهيل شاهين، قال إن طالبان تناقش مع الجانب الروسي قضية رفع العقوبات عن الحركة.

واستطاعت طالبان فرض سيطرتها على مواقع واسعة من أفغانستان بالتزامن مع انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي الناتو والولايات المتحدة الأمريكية منها بعد 20 عاما من الحرب.