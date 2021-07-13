تفجير برجين ينقلان الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق

استهدف برجان لنقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق، في محافظة ديالى العراقية بشرق البلاد، اليوم الاثنين.

وكالة تبناك الإخبارية_ استهدف خط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق، والمعروف بخط ديالى مرساد، بعبوات ناسفة.

وأسفر الاستهداف عن سقوط البرجين 177 و179 في ناحية حمرين بمحافظة ديالى المحاذية لإيران.

وكشف كتاب صادر عن شرطة حماية الطاقة في العراق، حصيلة الاستهدافات التي تعرضت لها أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد خلال نصف عام.

وبحسب الوثيقة، فإن عدد الأبراج التي تعرضت إلى التخريب من 1 كانون الثاني/ يناير حتى 10 تموز/ يوليو 2021، بلغت 106 أبراج.

وتظهر الوثيقة أيضا، مجموع الخطوط التي تعرضت للتخريب، وهي 54 خطا ضمن 50 عملية استهداف.

ويوم السبت الماضي، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.