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اشتية: سندرس اتخاذ إجراءات لمواجهة الاقتطاعات من أموالنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الحكومة ستدرس ما سيتم اتخاذه ضد قرار حكومة الاحتلال بالاقتطاع من اموال المقاصة.
رمز الخبر: ۵۴۱۷۴
تأريخ النشر: 12 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ طالب اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، دول العالم "بالتدخل لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية والجائرة من أموالنا"، مضيفا "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب".

وأشار إلى أن "مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريا."

وأوضح اشتية أن "أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين."

وأكمل "ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام. إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".

ورحب اشتية بالمبادرات الوطنية للحوار للحرص على الوحدة الوطنية لإنهاء الحالة الراهنة، متابعا "نعلم أن الانتخابات هي أهم مدخل للوحدة، ونعمل جميعا على إلزام اسرائيل بتمكيننا من إجراءها في مدينة القدس".

وعزى اشتية المناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها سهى، مطالبًا سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازتها معتبرًا ان "هذا حق انساني ضمنه القانون والاعراف الإنسانية".

وأكد اشتية أن مجلس الوزراء اليوم، يناقش الأوضاع الصحية والمالية والسياسية، وكذلك تنظيم أوضاع الفلل في أريحا، والنصارية، وأماكن أخرى، والتي يتم تأجيرها دون ضوابط، وسوف نضع نظاما لمعالجة هذه القضية.

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