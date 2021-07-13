حضور دولي كبير في معرض سوريا الدولي للبترول والغاز

يجمع معرض سوريا الدولي للبترول والغاز (سيربترو) الذي انطلقت فعاليات دورته الثانية على أرض مدينة المعارض نخبة من المختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية وخدماتها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال رئيس الوفد العراقي المشارك في المعرض علاء النوري، وعضو مجلس غرفة تجارة بغداد، إن بلاده تشارك في المعرض من خلال وفد رسمي يمثل الغرف التجارية العراقية ومجموعة من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع النفط والغاز، معرباً عن أمله بإجراء تعاقدات مشتركة بين البلدين خلال اليومين القادمين من المعرض.

من جانبه، لفت رئيس مركز الاقتصاد العراقي التطويري علي نعمة الحلفي إلى أن الهدف من المشاركة كسر الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، وقال "لدينا قواسم مشتركة مع الجانب السوري من أجل تطوير الصناعات في القطاع النفطي".

ومن بيلاروسيا، بيّن المدير الفني لشركة بيتروسيرفس البيلاروسية، ديمتري دراتشوف، أن مشاركتهم تهدف إلى إقامة شراكات وتوقيع اتفاقيات مع سوريا للعمل معًا في هذا المجال.

ومن إيران، أشار مسؤول الصادرات في شركة شيراز للبتروكيماويات، إيرج علمداري، إلى أن هدف المشاركة هو تطوير العلاقات الإيرانية مع سوريا نحو الأفضل وإقامة مشروعات مشتركة تعود بالخير على شعبي البلدين.

بدوره لفت مدير شركة (اي هيت) الإيرانية العاملة في مجال تقانة المعرفة، هادي ضيغمي، إلى أن الشركة تسعى من خلال وجودها بالمعرض إلى إيجاد شراكات مع الشركات السورية لإنجاز تصاميم للمشاريع النفطية، وكذلك إعادة بناء منشآت نفطية تضررت جراء الحرب التي تعرضت لها سوريا.

وترافق المعرض بمحاضرات تعريفية وعلمية للشركات المشاركة وبعض المختصين، إضافة إلى وجود جناح بعنوان "فرصة عمل" لاستقبال طلبات الراغبين في العمل ضمن القطاع النفطي